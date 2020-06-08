Министерство финансов скрывает плату за эмиссию государственных облигаций
Недавно Эстонское государство успешно дебютировало в продажах государственных облигаций с 10-летним сроком погашения.
Недавно Эстонское государство успешно дебютировало в продажах государственных облигаций с 10-летним сроком погашения.
Однако успех этот окутан тайной, поскольку Министерство финансов отказывается обнародовать размер платы за организацию эмиссии.
”Выплачиваемая организаторам плата относится к конфиденциальной информации”, — сообщил пресс-секретарь министерства Отт Хейнапуу.
Плата за организацию в случае эмиссии долговых расписок обычно существенно ниже, чем в случае эмиссии акцией. Если во втором случае это один-два процента, то в первом речь идет о 0,1-0,3% от суммы.
Так в случае эмиссии стоимостью 1, 5 млрд евро плата за организацию составила бы порядка 1,5-4.5 млн евро.
Основными организаторами эмиссии долгосрочных государственных облигаций стали Citibank, Société Générale и Nordea Bank. Облигации котируются на Ирландской фондовой бирже.
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