Министерство финансов скрывает плату за эмиссию государственных облигаций

Однако успех этот окутан тайной, поскольку Министерство финансов отказывается обнародовать размер платы за организацию эмиссии.

”Выплачиваемая организаторам плата относится к конфиденциальной информации”, — сообщил пресс-секретарь министерства Отт Хейнапуу.

Плата за организацию в случае эмиссии долговых расписок обычно существенно ниже, чем в случае эмиссии акцией. Если во втором случае это один-два процента, то в первом речь идет о 0,1-0,3% от суммы.

Так в случае эмиссии стоимостью 1, 5 млрд евро плата за организацию составила бы порядка 1,5-4.5 млн евро.

Основными организаторами эмиссии долгосрочных государственных облигаций стали Citibank, Société Générale и Nordea Bank. Облигации котируются на Ирландской фондовой бирже.