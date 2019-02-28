Министерство финансов Швеции из-за Swedbank вызывает на ковер руководителя надзора
Министерство финансов Швеции вызывает руководителя финансового надзора для дачи объяснений относительно касающихся Swedbank обвинений в отмывании денег.
Министерство финансов Швеции вызывает руководителя финансового надзора для дачи объяснений относительно касающихся Swedbank обвинений в отмывании денег.
Чиновник Министерства финансов Ульф Хольм сказал, что касающиеся Swedbank обвинения воспринимают очень серьезно и объяснений относительно последних событий ждут от руководителя надзора, пишет Bloomberg.
По словам Хольма, на надзор в прошлом году выделили дополнительные средства, чтобы они могли лучше следить за движением денег, и попросили отчета к ноябрю.
По оценке Хольма, хорошо, что финансовый надзор самокритично признал, что должен был более активно общаться с властями в странах, где находятся филиалы шведских банков.
"Отмывание денег зачастую является международной темой, с которой связано несколько стран, — сказал Хольм. — Трансграничное сотрудничество необходимо".
Он отметил, что все парламентские партии поддерживают правительство в рассмотрении ситуации и никто не исключает введение более суровых законов.
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