07.09.2019, 12:20

Министерство финансов прогнозирует рост ВВП

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rus.delfi.ee
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EKRE miiting valitsuse toetuseks
EKRE miiting valitsuse toetuseksFoto: Tiit Blaat

Как стало известно редакции новостной службы ERR, Министерство финансов прогнозирует на 2020 году 2,2-процентный рост ВВП. Номинальный же рост экономики, который включает рост ВВП и инфляцию, составит 5,1%

Важный с точки зрения государственного бюджета на 2020 год летний экономический прогноз правительство представит в понедельник.

Весенний экономический прогноз показал замедление роста налоговых поступлений, поэтому в проекте госбюджета на 2020 год правительство было вынуждено отказаться от некоторых расходов и воспользоваться жесткими мерами экономии. Новый экономический прогноз должен показать, сможет ли коалиция вписать в государственный бюджет дополнительные расходы.

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