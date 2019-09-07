Министерство финансов прогнозирует рост ВВП

Как стало известно редакции новостной службы ERR, Министерство финансов прогнозирует на 2020 году 2,2-процентный рост ВВП. Номинальный же рост экономики, который включает рост ВВП и инфляцию, составит 5,1%
Важный с точки зрения государственного бюджета на 2020 год летний экономический прогноз правительство представит в понедельник.
Весенний экономический прогноз показал замедление роста налоговых поступлений, поэтому в проекте госбюджета на 2020 год правительство было вынуждено отказаться от некоторых расходов и воспользоваться жесткими мерами экономии. Новый экономический прогноз должен показать, сможет ли коалиция вписать в государственный бюджет дополнительные расходы.
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