Министерство финансов прогнозирует рост ВВП

Важный с точки зрения государственного бюджета на 2020 год летний экономический прогноз правительство представит в понедельник.

Весенний экономический прогноз показал замедление роста налоговых поступлений, поэтому в проекте госбюджета на 2020 год правительство было вынуждено отказаться от некоторых расходов и воспользоваться жесткими мерами экономии. Новый экономический прогноз должен показать, сможет ли коалиция вписать в государственный бюджет дополнительные расходы.