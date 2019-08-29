Министерство финансов придумало, как быстро сделать шоссе в Эстонии четырехполосными

"Целью нашего визита было ознакомиться с опытом других стран и крупных строителей, чтобы установить, мог бы ли такой подход подойти Эстонии, — пояснил Хельме в пресс-сообщении. — После очень полезного и трудового визита могу уверенно сказать, что при помощи ГЧП при желании в Эстонии возможно уже в ближайшие годы сделать шоссе Таллинн-Пярну, Таллинн-Тарту и Таллинн-Нарва на всей протяженности четырехполосными, а также оно предлагает очень хорошее решение для быстрой реализации моста на Сааремаа".

"Я дал распоряжение министерству подготовить соответствующие законодательные рамки и в ближайшее время внесу в правительство предложения для взятия в работу крупных проектов. Разумеется, это означает конструктивное сотрудничество между министерствами и желание решить все связанное как с планировками, вопросами окружающей среды, так и с финансированием, чтобы наконец-то реализовать затянувшееся надолго строительство четырехполосных шоссе", — добавил Хельме.