Министерство финансов придумало, как быстро сделать шоссе в Эстонии четырехполосными

Министр финансов Мартин Хельме в начале этой недели посетил Германию и Австрию, чтобы ознакомиться с возможностями использовать при реализации крупных инфраструктурных проектов в Эстонии форму сотрудничества государственного и частного секторов PPP (public private partnership) — государственно-частное партнерство (ГЧП).
"Целью нашего визита было ознакомиться с опытом других стран и крупных строителей, чтобы установить, мог бы ли такой подход подойти Эстонии, — пояснил Хельме в пресс-сообщении. — После очень полезного и трудового визита могу уверенно сказать, что при помощи ГЧП при желании в Эстонии возможно уже в ближайшие годы сделать шоссе Таллинн-Пярну, Таллинн-Тарту и Таллинн-Нарва на всей протяженности четырехполосными, а также оно предлагает очень хорошее решение для быстрой реализации моста на Сааремаа".
"Я дал распоряжение министерству подготовить соответствующие законодательные рамки и в ближайшее время внесу в правительство предложения для взятия в работу крупных проектов. Разумеется, это означает конструктивное сотрудничество между министерствами и желание решить все связанное как с планировками, вопросами окружающей среды, так и с финансированием, чтобы наконец-то реализовать затянувшееся надолго строительство четырехполосных шоссе", — добавил Хельме.
В ходе визита встретились со многими крупными фирмами, у которых большой опыт в реализации проектов ГЧП, а также с представителями министерства финансов земли Северный Рейн-Вестфалия и адвокатским бюро, одной из специализаций которого является консультирование по договорам проектов ГЧП в интересах заказчика.
"В Эстонии сегодня ситуация, когда кредитная нагрузка государства самая низкая в Европе, в то же время правила Евросоюза не позволяют инвестировать кредитные деньги в различные государственные объекты, как, например, шоссе, мост на Сааремаа или нуждающиеся в реновации здания.В Европе и других странах широко распространены проекты ГЧП, что означает сотрудничество частного и государственного секторов при распределении рисков и финансирования".
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