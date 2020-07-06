06.07.2020, 21:45

Министерство экономики тщетно пытается запретить прямые перелеты из Украины в Таллинн

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Министерство экономики тщетно пытается запретить прямые перелеты из Украины в Таллинн
Foto: Andres Putting

Запрет на прямое авиасообщение со странами с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом действует в Эстонии до 14 июля. Украина - в этом списке. Там на 100 000 жителей приходится 27 заболевших. Однако самолеты авиакомпании WizzAir летают из Таллинна в Киев, Харьков и Львов почти каждый день, пишет rus.err.

В Министерстве экономики и коммуникаций заверяют, что пытаются остановить действия авиаперевозчика, но пока тщетно.

"Мы обратились к авиакомпании с требованием прекратить прямые перелеты. Важно защищать здоровье людей, и сейчас осуществлять полеты между Эстонией и Украиной не разрешено. Переговоры с авиаперевозчиком не завершены, и мы уведомили, что если положение дел не изменится, мы обратимся в Европейское агентство авиационной безопасности", - сказал глава отдела авиации и мореходства Министерства экономики и коммуникаций Тайво Линнамяги.

В руководстве Таллиннского аэропорта говорят, что у них имеется контракт на обслуживание рейсов WizzAir, и они не могут не принимать самолеты. Однако советуют следить за обновлениями на их сайте. Если Министерству все же удастся добиться своего, рейсы могут отменить в любой день.

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