Министерство экономики: статистическая продажа возобновляемой энергии Нарвским электростанциям не поможет

”На рынке статистической торговли Европейского союза к сегодняшнему дню было заключено две сделки: между Эстонией и Люксембургом, а также между Литвой и Люксембургом. Поэтому нельзя говорить, что речь идет об активном рынке, в котором Эстония не участвует. Но с приближением 2020 года заметна его активизация. Министерство сегодня ведет переговоры на тему продажи статистической возобновляемой энергии с четырьмя странами ЕС. Как и при любых переговорах, их суть является конфиденциальной, и разглашение подробностей может помешать достижению договоренностей.
В результате сделки с Люксембургом мы продали треть из своего излишка, который образуется к 2020 году. Если Эстонии удастся продать весь излишек, и найдется покупатель на дополнительные объемы, у государства будет возможность организовать новый конкурс по производству возобновляемой электроэнергии, в котором может участвовать и Eesti Energia с тем, чтобы задействовать в производстве возмобновляемой энергии Нарвские электространции”, — пояснил Татар и сослался на сответствующую директиву ЕС.
”Для того, чтобы повысить конкурентоспособность сланцевых электростанций, гарантировать занятость и уменьшить выбросы СО2, правительство дало Министерству экономики и коммуникаций распоряжение подговорить изменения в законодательство о рынке электричества, которые бы позволили выплачивать дотации за электроэнергию, полученную при совместном сжигании древесного топлива и сланца”, — сообщил вице-канцлер министерства.
Эти предложения находятся на согласовании и поступят в Рийгикогу осенью.
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