02.08.2019, 13:27

Министерство экономики: статистическая продажа возобновляемой энергии Нарвским электростанциям не поможет

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rus.delfi.ee
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Министерство экономики: статистическая продажа возобновляемой энергии Нарвским электростанциям не поможет
Terje Lepp

Вице-канцлер по энергетики Министерства экономики Тимо Татар в ответ на публикацию Eesti Päevaleht высказал мнение, что статистическая продажа возобновляемой энергии не поможет спасти рабочие места в сфере сланцевой энергетики в Ида-Вирумаа. Нужно идти другим путем - платить дотации Eesti Energia для производства возобновляемой энергии.

”Потенциальные сделки по статистической продаже избытка эстонской возобновляемой энергии никак не смягчат проблемы эстонской сланцевой энергетики. Они не сохранят имеющиеся и не создадут новые рабочие места на шахтах и не улучшат позиции сланцевых электростанций на энергорынке. Доходы от сделок по продаже нельзя прямо направлять на Нарвские электростанции”, — указывает вице-канцлер.

У государства к 2020 году скопится излишек в 3 тераватт-часа ( Twh) возобновляемой электроэнергии, продажей которой министерство активно занимается, утверждает Татар.
По его словам, в указанной статье содержится несколько ошибок: газета написала, что излишек находится на счету Eesti Energia. Неправильно приведен и процент возобновляемой энергии, который страны-члены Европейского союза обязуются производить к 2020 году — не 17%, а 25%. Львиная доля избытка возобновляемой энергии возникает в производстве тепла.

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Излишек принадлежит государству и средства от его продажи направляются в на выплату целевых дотаций Elering для производства возобновляемой энергии, что помогает снизить выставляемые людям счета за возобновляемую энергию. Так было в случае сделки с Люксембургом.

”На рынке статистической торговли Европейского союза к сегодняшнему дню было заключено две сделки: между Эстонией и Люксембургом, а также между Литвой и Люксембургом. Поэтому нельзя говорить, что речь идет об активном рынке, в котором Эстония не участвует. Но с приближением 2020 года заметна его активизация. Министерство сегодня ведет переговоры на тему продажи статистической возобновляемой энергии с четырьмя странами ЕС. Как и при любых переговорах, их суть является конфиденциальной, и разглашение подробностей может помешать достижению договоренностей.

В результате сделки с Люксембургом мы продали треть из своего излишка, который образуется к 2020 году. Если Эстонии удастся продать весь излишек, и найдется покупатель на дополнительные объемы, у государства будет возможность организовать новый конкурс по производству возобновляемой электроэнергии, в котором может участвовать и Eesti Energia с тем, чтобы задействовать в производстве возмобновляемой энергии Нарвские электространции”, — пояснил Татар и сослался на сответствующую директиву ЕС.

”Для того, чтобы повысить конкурентоспособность сланцевых электростанций, гарантировать занятость и уменьшить выбросы СО2, правительство дало Министерству экономики и коммуникаций распоряжение подговорить изменения в законодательство о рынке электричества, которые бы позволили выплачивать дотации за электроэнергию, полученную при совместном сжигании древесного топлива и сланца”, — сообщил вице-канцлер министерства.

Эти предложения находятся на согласовании и поступят в Рийгикогу осенью.

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