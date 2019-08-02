Министерство экономики: статистическая продажа возобновляемой энергии Нарвским электростанциям не поможет

”Потенциальные сделки по статистической продаже избытка эстонской возобновляемой энергии никак не смягчат проблемы эстонской сланцевой энергетики. Они не сохранят имеющиеся и не создадут новые рабочие места на шахтах и не улучшат позиции сланцевых электростанций на энергорынке. Доходы от сделок по продаже нельзя прямо направлять на Нарвские электростанции”, — указывает вице-канцлер.

У государства к 2020 году скопится излишек в 3 тераватт-часа ( Twh) возобновляемой электроэнергии, продажей которой министерство активно занимается, утверждает Татар.

По его словам, в указанной статье содержится несколько ошибок: газета написала, что излишек находится на счету Eesti Energia. Неправильно приведен и процент возобновляемой энергии, который страны-члены Европейского союза обязуются производить к 2020 году — не 17%, а 25%. Львиная доля избытка возобновляемой энергии возникает в производстве тепла.

Излишек принадлежит государству и средства от его продажи направляются в на выплату целевых дотаций Elering для производства возобновляемой энергии, что помогает снизить выставляемые людям счета за возобновляемую энергию. Так было в случае сделки с Люксембургом.