Минимальная зарплата: работодатели не намерены идти навстречу профсоюзам

Предложение профсоюзов минимальной зарплате на уровне 600 евро не устраивает работодателей, передает rus.err.ee.
В Союзе работодателей обвинили профсоюз в отступлении от уже практически достигнутой договоренности в 578 евро, и предупредили, что свою точку зрения относительно минимальной зарплаты менять не будут.
"В ситуации, когда производительность растет только на несколько процентов, средняя зарплата — на 6%, прогноз экономического роста снижается, экономика охлаждается, повышение минималки на 7% — это очень хорошее предложение", — отметил председатель Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас.
Работодатели также утверждают, что с резким повышением минимальной зарплаты увеличится инфляция и поднимутся цены на базовые продукты питания. Вырастет и плата за детский сад.
Представители работодателей и профсоюзов начнут новый раунд переговоров на следующей неделе.
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