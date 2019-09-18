Минимальная зарплата: работодатели не намерены идти навстречу профсоюзам

В Союзе работодателей обвинили профсоюз в отступлении от уже практически достигнутой договоренности в 578 евро, и предупредили, что свою точку зрения относительно минимальной зарплаты менять не будут.

"В ситуации, когда производительность растет только на несколько процентов, средняя зарплата — на 6%, прогноз экономического роста снижается, экономика охлаждается, повышение минималки на 7% — это очень хорошее предложение", — отметил председатель Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас.

Работодатели также утверждают, что с резким повышением минимальной зарплаты увеличится инфляция и поднимутся цены на базовые продукты питания. Вырастет и плата за детский сад.

Представители работодателей и профсоюзов начнут новый раунд переговоров на следующей неделе.