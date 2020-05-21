Минфин вернется к рассмотрению маршрута Rail Baltic в Пярнумаа

"В случае планирования таких крупных инфраструктурных проектов у различных его участников, к сожалению, могут случаться ошибки", — сказал министр госудасртвенного управления Яак Ааб.

Как уже сообщалось, во вторник Госсуд частично удовлетворил кассационную жалобу защитников природы - фирмы ARB (Avalikult Rail Balticust) и Эстонского общества охраны природы - и аннулировал маршрут Rail Baltic в Пярнуском уезде на трех участках.

Согласно решению коллегии Госсуда по административным делам, министр государственного управления Яак Ааб незаконно утвердил план трассы в Пярнуском уезде, поскольку не было выяснено влияние Rail Baltic на находящийся рядом с запланированным маршрутом птичий заповедник Луйтемаа.

Таким образом, значительное влияние на сохранение птичьего пространства будущей трассы не было исключено, и необходимо было провести оценку Natura (возможное воздействие на окружающую среду в сети заповедников Natura — ред.).

"Считаю очень важным для Эстонии быструю реализацию приоритетного инфраструктурного проекта. Министерство финансов постарается, чтобы и по месторасположению отмененных 40 километров было корректное правовое решение и проведет необходимые процедуры для исправления ошибки", — сказал министр.