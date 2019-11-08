Минфин: с нового года вводятся налоговые льготы для некоторых категорий жителей

Если сегодня пенсионер, который вдобавок к эстонской получает не менее 75% своей общей пенсии из какой-либо зарубежной страны, может применять в Эстонии льготу освобождения от подоходного налога только к части своего дохода, то в дальнейшем она будет учитываться в размере всего дохода.

Если, к примеру, эстонский пенсионер получает в год 6000 евро пенсии от Эстонии и 18 000 евро из Финляндии, то есть 75% дохода заработано в другой стране и 25% — в Эстонии, то по действующему закону необлагаемый налогом доход (в данном случае) составляет 167 евро. В результате изменений он вырастет до 667 евро. Эту возможность можно будет использовать со следующего года.

Вводится ряд других налоговых льгот. Дополнительный необлагаемый налогом доход за ребенка (начиная с третьего ребенка) увеличится на 100 евро в месяц. Дополнительный необлагаемый налогом доход за ребенка не будет сокращаться, если ребенок получает пенсию по потере кормильца.

Как уже сообщалось, у ухощящих в последнем квартале года в отпук по беременности и родам, а также у сокращаемых работников появится возможность перенести в смысле налогообложения часть компенсации на следующий год, чтобы использовать свой необлагаемый налогом минимум.

Выплачиваемые из госбюджета домашнее пособие многодетным и пособия по повышению энергоэффективности жилища тоже не будут облагаться подоходным налогом.