17.12.2019, 21:10

Минфин: с арендованных работников будут взимать налоги наравне с остальными

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EST 11
ERR raadiomaja ehitus
ERR raadiomaja ehitusFoto: Eero Vabamägi

Министерство финансов разработало поправки в законодательство, которые позволят взимать налоги с работающих в Эстонии по договорам аренды трудовым мигрантам наравне с обычными работниками, пишет rus.err.ee.

Действующее законодательство позволяет использовать следующую схему: польская фирма нанимает работников на Украине, а затем сдает их в аренду эстонской фирме по соответствующему договору; эстонская фирма, в которой они работают, выступает как пользователь этих арендованных работников, а не их работодатель.

"В теории они платят налоги на Украине, но на самом деле мы все знаем, что они не платят их ни на Украине, ни в Польше, ни в Эстонии, и наем таких работников обходится предприятиям дешевле", — сказал министр финансов Мартин Хельме.

По этой причине Министерство финансов планирует в будущем вносить арендованных работников в регистр работников в Эстонии, в связи с чем они будут обязаны платить здесь налоги: "Мы установим для них некую среднюю минимальную зарплату, т.е. независимо от того, какую зарплату они [реально] получают, налоги надо будет платить как минимум с такой средней зарплаты. Это будет зависеть от того, идет ли речь о краткосрочной или временной рабочей силе, у нас ведь разные категории зарплат, в каком случае вообще люди с такой категорией могут работать в Эстонии. В любом случае с тех денег, которые они должны минимально получать, чтобы им разрешили здесь работать, должны поступать налоги".

"1400 евро — это не нормальный уровень зарплаты для каждого сектора. Проблемы на самом деле начинаются от этого. Но если государство не готово снизить требование средней зарплаты [когда иностранцам требуют платить зарплату не ниже средней], то надо вводить все-таки такое регулирование, чтобы пострадали только конкретные отдельные предприниматели, которые сегодня не выполняют закон", — сказал исполнительный директор Центрального союза работодателей Арто Аас.

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