02.10.2019, 17:45

Минфин поручил проверить всех украинцев, работающих в Эстонии по договорам аренды

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rus.delfi.ee
EST
Valitsuse pressikonverents Stenbocki majas 08.08.2019
rahandusminister Martin HelmeFoto: Jaanus Lensment

Министерство финансов поручило Налогово-таможенному департаменту выделить существенную часть своих контрольных ресурсов для системной проверки злоупотреблений при найме работников из третьих страх по договорам аренды рабочей силы, передает rus.err.ee.

"Как известно, в Эстонии массово работают граждане Украины, заключившие договор с находящейся в Польше фирмой, которая командирует таких работников в Эстонию для работы на основании договора аренды. Таким способом происходит уклонение от ограничений и запретов, установленных Законом об иностранцах, которые регулируют проживание и работу в Эстонии для граждан третьих стран. Кроме того, в Эстонии не платят налоги с арендуемой рабочей силы", — говорится в письме министра финансов Мартина Хельме, направленном 1 октября в подведомственный министерству Налогово-таможенный департамент.

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По оценке министра, привлечение на работу граждан Украины таким способом, по сути, не является арендой рабочей силы, потому что речь не идет о временной командировке в Эстонию работника, работающего за границей.

Департамент должен представить министерству соответствующий план действий и в дальнейшем ежемесячно отчитываться об объеме и результатах проверок, которые Хельме рекомендует проводить во взаимодействии с полицией и Инспекцией труда.

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