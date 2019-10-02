Минфин поручил проверить всех украинцев, работающих в Эстонии по договорам аренды

"Как известно, в Эстонии массово работают граждане Украины, заключившие договор с находящейся в Польше фирмой, которая командирует таких работников в Эстонию для работы на основании договора аренды. Таким способом происходит уклонение от ограничений и запретов, установленных Законом об иностранцах, которые регулируют проживание и работу в Эстонии для граждан третьих стран. Кроме того, в Эстонии не платят налоги с арендуемой рабочей силы", — говорится в письме министра финансов Мартина Хельме, направленном 1 октября в подведомственный министерству Налогово-таможенный департамент.

По оценке министра, привлечение на работу граждан Украины таким способом, по сути, не является арендой рабочей силы, потому что речь не идет о временной командировке в Эстонию работника, работающего за границей.

Департамент должен представить министерству соответствующий план действий и в дальнейшем ежемесячно отчитываться об объеме и результатах проверок, которые Хельме рекомендует проводить во взаимодействии с полицией и Инспекцией труда.