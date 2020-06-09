Минфин: государству может потребоваться новый кредит в дополнение к 1,5 млрд евро

По его словам, полученные от размещения десятилетних гособлигаций средства будут потрачены на покрытие дефицита бюджета, и какие-либо знаковые объекты финансировать за их счет не планируется, пишет RusERR.

"Все бюджетные расходы важны и являются прямыми или косвенными инвестициями в наше будущее. В данном случае это финансирование [кредит на 1,5 млрд евро — ред.] предназначено для покрытия общих расходов, и ничего другого к нему не "пристегнуто", — сказал Росс.

При этом он подтвердил, что к теме займов нужно будет вернуться уже в текущем году, хотя прогнозы темпов восстановления экономики и соответствующей потребности в кредитах пока остаются туманными.

"У нас пока лишь июнь. В этом смысле пока рано что-либо полагать. Во втором полугодии, когда мы начнем думать о каких-либо следующих кредитных сделках, то будет разумно заранее учесть и следующий год", — добавил вице-канцлер Министерства финансов.