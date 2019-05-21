Минэкономики рассмотрит возможность приватизации Nordica

О возможности приватизации госкомпании говорится в подписанной в понедельник утром позиции министра экономики Таави Ааса и министра внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго, сообщил 21 мая новостной портал ERR.ee.

"Распоряжающийся [государственной] долей участия [в Nordica и Transpordi Varahalduse AS] в течение 2019 года рассмотрит необходимость ее сохранения", — говорится в документе, хотя конкретная дата завершения анализа в нем не указывается.

"В настоящий момент намерения или плана действий по приватизации Nordica нет, но в принципе мы готовы рассмотреть в правильный момент и в случае хорошего предложения [возможность] продажи предприятия", — сообщили в пресс-службе минэкономики.

Взамен обанкротившегося предыдущего национального авиаперевозчика Estonian Air в Эстонии было создано две госкомпании — Transpordi Varahaldus AS и Nordic Aviation Group AS.