Миллионеры, акулы сферы недвижимости, иностранцы, преступники. Кому принадлежит Старый Таллинн?

Большая часть жилых и коммерческих площадей принадлежит иностранцам, в основном, гражданам Финляндии и России, а также итальянцам и шведам.

”Почему вы живете в городе?”- спрашивает журналист одного бизнесмена. ”Это вопрос эмоций, — отвечает он. — Кому-то нравится жить в Нымме, кому-то в Пирита. Мне нравится старый город. Если бы я жил в Нымме, то, во-первых, умер бы с голода! В Нымме нет ни одного нормального ресторана, а в старом городе в радиусе ста метров от дома их 30”.



Улица Уус

Мисс Эстония-1998 Кадри Увайда и ее мужу ливанскому миллионеру Муниру Увайда через фирмы принадлежат пять квартире в доме по адресу Уус, 2. Сама семья живет в Бейруте и квартиры стоят пустые. В марте Delfi и Ekspress писали о том, что в США Мунира связывают с масштабным страховым мошенничеством.