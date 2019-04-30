Миллионеры, акулы сферы недвижимости, иностранцы, преступники. Кому принадлежит Старый Таллинн?

Старый Таллинн — особенное место. Магнит для туристов, где все дышит историей, пишет Eesti Ekspress. Больше всего объектов недвижимости (около 100) здесь принадлежит городу, но есть и частные собственники. Среди них как бизнесмены, врачи, адвокаты, политики и деятели культуры, так и осужденные преступники, скрывающиеся за оффшорами лица и прочие.
Большая часть жилых и коммерческих площадей принадлежит иностранцам, в основном, гражданам Финляндии и России, а также итальянцам и шведам.
”Почему вы живете в городе?”- спрашивает журналист одного бизнесмена. ”Это вопрос эмоций, — отвечает он. — Кому-то нравится жить в Нымме, кому-то в Пирита. Мне нравится старый город. Если бы я жил в Нымме, то, во-первых, умер бы с голода! В Нымме нет ни одного нормального ресторана, а в старом городе в радиусе ста метров от дома их 30”.
Улица Уус
Мисс Эстония-1998 Кадри Увайда и ее мужу ливанскому миллионеру Муниру Увайда через фирмы принадлежат пять квартире в доме по адресу Уус, 2. Сама семья живет в Бейруте и квартиры стоят пустые. В марте Delfi и Ekspress писали о том, что в США Мунира связывают с масштабным страховым мошенничеством.
На этой же улице расположена квартира площадью около 150 м2, которая принадлежит 51-летней Анжеле Даниеэль, связанной с фирмой Rosslyn Invest, корни которой уходят на Мальту и Кипр и которую связывают с масштабными офшорными утечками и делом Сергея Магнтиского. Входившего в правление Rosslyn Invest британского аристократа Морея Стюарта связывали с содействием в отмывании полученных криминальным путем российских денег.
На улице Уус находятся также квартиры маэстро Арво Пярта и дирижера Тыну Кальюсте.
Улица Виру
Кинотеатр Sõprus принадлежит Татьяне Бирюковой, Денису Чикину и Павлу Соломатину, а универмаг De La Gardie Галине Скворцовой.
Здание по адресу Виру, 3 принадлежит фирме Сулева Коду (владелец сети Hinnapomm).
Здание Виру, 24, где расположен ресторан McDonald’s, принадлежит Роману Клименкову. В его владении находится и другая недвижимость на улице Виру.
Улица Мюйривахе
С ноября 2012 года одна из квартир на улице Мюйривахе принадлежит бывшему главе ветеринарного департамента Владимиру Разумовскому. Ранее принадлежала еще одна, но ее он продал. За полгода до этого суд признал его виновным во взяточничестве.
Издание приводит большой список по улицам и людям, владеющим на них недвижимостью. Читайте ЗДЕСЬ. При этом отмечается, что даже в такой подробный перечень не удалось вместить ”всех интересных владельцев" недвижимости в старом городе.