29.10.2019, 09:50
Миллионер осужден в Эстонии за налоговое мошенничество
Латвийский миллионер Евгений Гомберг и его эстонская компания Deoro Trade осуждены за уклонение от уплаты налога с оборота, передают "Деловые ведомости".
Латвийский миллионер Евгений Гомберг и его эстонская компания Deoro Trade осуждены за уклонение от уплаты налога с оборота, передают "Деловые ведомости".
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