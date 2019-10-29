29.10.2019, 09:50

Миллионер осужден в Эстонии за налоговое мошенничество


rus.delfi.ee
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Raha kogumineFoto: Argo Ingver

Латвийский миллионер Евгений Гомберг и его эстонская компания Deoro Trade осуждены за уклонение от уплаты налога с оборота, передают "Деловые ведомости".

Решение Харьюского уездного суда еще не вступило в силу, у Гомберга есть 15 дней на аппеляцию.

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