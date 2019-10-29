Миллионер осужден в Эстонии за налоговое мошенничество

Латвийский миллионер Евгений Гомберг и его эстонская компания Deoro Trade осуждены за уклонение от уплаты налога с оборота, передают "Деловые ведомости".
Латвийский миллионер Евгений Гомберг и его эстонская компания Deoro Trade осуждены за уклонение от уплаты налога с оборота, передают "Деловые ведомости".
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