Миллиарды евро европейских денег просто лежат на счетах. Несмотря на кризис, правительство их не использует

Осталось три месяца до конца семилетнего бюджетного периода Евросоюза (2014–2020), в рамках которого Эстонии было выделено 3,5 миллиардов евро структурной помощи.

Согласно данным Министерства финансов за время бюджетного периода ЕС из имеющих у Эстонии в распоряжении миллиардов евроденег было использовано лишь чуть больше половины — 52%.

Другими словами, по состоянию на конец августа 1,7 миллиардов евро все еще не использованы, а для использования 486 млн евро даже еще не созданы проекты.

Каждый евро из этой суммы помог бы создать рабочие места, придать силы экономике и повысить налоговые поступления, тем самым косвенно поддержав пенсии, пособия и помощь самым слабым слоям населения. Особенно сейчас, когда экономика серьезно пострадала от коронакризиса.

Кроме того, использование европейских денег для покрытия дыр в бюджете не создает для Эстонии дополнительную налоговую нагрузку.

Я января по конец августа государство использовало лишь 135 миллионов евро от оставшейся суммы. По сравнению с невыплаченными евроденьгами и госбюджетом в целом, это совсем маленькая сумма.

В принятом весной дополнительном бюджете правительство решило повысить использование евроденег — на 60 млн евро больше, чем было заявлено в осеннем бюджете, то есть всего 1,16 миллиардов евро.

Однако в обнародованном в сентябре экономическом прогнозе Министерство финансов дало четко понять, что не справится с этим, и что иностранных средств может быть выплачено примерно на 200 млн евро меньше, чем было заявлено в дополнительном бюджете. То есть, еще меньше, чем планировалось в созданном год назад госбюджете, когда об экономическом кризе еще и речи не было.

Даже после сокращения суммы, правительство должно за три месяца выплатить 800 млн евро, а это, учитывая темп предыдущих месяцев, очень сложная задача. Возникает вопрос, насколько это вообще возможно?

Министерство финансов заверяет, что миллиарды евроденег во всяком случае не пропадут, и их можно будет использовать еще в течение трех лет. Но через три года Эстония должна в срочном порядке использовать, например, деньги ЕС из программы перезапуска экономики.