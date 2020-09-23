23.09.2020, 21:11

Миллиарды евро европейских денег просто лежат на счетах. Несмотря на кризис, правительство их не использует

 (3)
Раймо Поом
EST
Piltlikult öeldes ajab Martin Helme juhitava rahandusministeeriumi kontojääk üle ääre, sest euromiljonid seisavad seal jõude.
Piltlikult öeldes ajab Martin Helme juhitava rahandusministeeriumi kontojääk üle ääre, sest euromiljonid seisavad seal jõude.Foto: Andres Putting

Министр финансов Мартин Хельме сидит на горе европейских денег, которые можно было бы направить на помощь экономике страны и повысить поступления в бюджет, при этом не увеличивая налоговую нагрузку. Но правительство не может быстро использовать эти миллиарды евро.

Осталось три месяца до конца семилетнего бюджетного периода Евросоюза (2014–2020), в рамках которого Эстонии было выделено 3,5 миллиардов евро структурной помощи.

Согласно данным Министерства финансов за время бюджетного периода ЕС из имеющих у Эстонии в распоряжении миллиардов евроденег было использовано лишь чуть больше половины — 52%.

Другими словами, по состоянию на конец августа 1,7 миллиардов евро все еще не использованы, а для использования 486 млн евро даже еще не созданы проекты.

Каждый евро из этой суммы помог бы создать рабочие места, придать силы экономике и повысить налоговые поступления, тем самым косвенно поддержав пенсии, пособия и помощь самым слабым слоям населения. Особенно сейчас, когда экономика серьезно пострадала от коронакризиса.

Кроме того, использование европейских денег для покрытия дыр в бюджете не создает для Эстонии дополнительную налоговую нагрузку.

Я января по конец августа государство использовало лишь 135 миллионов евро от оставшейся суммы. По сравнению с невыплаченными евроденьгами и госбюджетом в целом, это совсем маленькая сумма.

В принятом весной дополнительном бюджете правительство решило повысить использование евроденег — на 60 млн евро больше, чем было заявлено в осеннем бюджете, то есть всего 1,16 миллиардов евро.

Однако в обнародованном в сентябре экономическом прогнозе Министерство финансов дало четко понять, что не справится с этим, и что иностранных средств может быть выплачено примерно на 200 млн евро меньше, чем было заявлено в дополнительном бюджете. То есть, еще меньше, чем планировалось в созданном год назад госбюджете, когда об экономическом кризе еще и речи не было.

Даже после сокращения суммы, правительство должно за три месяца выплатить 800 млн евро, а это, учитывая темп предыдущих месяцев, очень сложная задача. Возникает вопрос, насколько это вообще возможно?

Министерство финансов заверяет, что миллиарды евроденег во всяком случае не пропадут, и их можно будет использовать еще в течение трех лет. Но через три года Эстония должна в срочном порядке использовать, например, деньги ЕС из программы перезапуска экономики.

Если государство не справиться с выплатой имеющейся суммы в нужный срок, то сложно предположить, когда же наконец в экономику попадут огромные суммы, которые начнут быть для Эстонии доступны уже со следующего года.

Читайте также: