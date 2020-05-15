15.05.2020, 10:10

Михал: Таллинн хочет восстановить плату за место в детском саду. Это решение не должно пройти!

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Михал: Таллинн хочет восстановить плату за место в детском саду. Это решение не должно пройти!
Foto: Priit Simson

Реформист Кристен Михал в своем мнении в Eesti Päevaleht недоумевает, почему таллиннские власти решили восстановить плату за место в детском саду, отмененную на время чрезвычайного положения.

Михал отмечает, что его партия уже давно борется за упразднение этой платы. Даже высшее образование можно получить бесплатно, так почему же это не так с дошкольным? — удивляется политик.

”Несколько дней назад я сильно удивился, когда узнал, прочитав оплаченную городом публикацию рекламного характера, что с 1 июня плата за место возобновляется. Проще говоря: каждая семья ежемесячно начнет получать счет в размере 71 евро, что составит 854 евро в год. Если детей двое, то 1704 евро. Алё?! Примечательно, что 1 июня — день защиты детей”, — пишет Михал.

Реформист отмечает, что данное решение было принято без обсуждения городским собранием, а городской бюджет, составляющий около 800 млн евро, не сильно пострадает, если выделять на покрытие платы за детский сад по 18 млн евро в год.

Ситуация усугубляется, по его словам, еще и экономическим кризисом, который уже нанес серьезный удар и скоро распространится на другие сферы, оставив еще больше людей без работы, поэтому освобождение от платы за место в дошкольном учреждении стало бы для многих семей хорошим подспорьем.

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