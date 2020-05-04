Михаил Корб: заявление лидеров EKRE вызывает недоумение и противоречит ожиданиям людей

"Результаты проведенного недавно исследования общественного мнения свидетельствуют о том, что поддержка населения Эстонии в отношении проекта железнодорожной магистрали Rail Baltica, несмотря на кризис, остается высокой", — сказал Корб.

"Строительство Rail Baltica поддерживают 62% жителей страны. Поддержка проекта в течение последнего года была стабильно высокой — по результатам всех трех последних исследований — более 60%", — добавил он.

По словам Корба, когда авиакомпании в нынешний кризис ограничили или полностью приостановили свою деятельность, Эстонии сложно обеспечить сообщение с Европой. "В случае, если пересечение границ будет вдруг нарушено, Rail Baltica сможет обеспечить возможность транспортировки грузов, а при необходимости и пассажиров. Железнодорожный транспорт является одним из самых стабильных и безопасных", — отметил Корб, добавив, что важную роль играет Rail Baltica и в развитии региональной политики Эстонии.

"Пассажирские терминалы будут находиться как в Таллинне в районе Юлемисте, так и в Пярну и Рапла. Также предусмотрены и другие места, где будет возможно построить железнодорожные станции. Это значительно улучшит внутреннее сообщение и будет способствовать улучшению жизненной среды в сельских регионах. Для Эстонии отказ от проекта Rail Baltica означал бы значительный шаг назад в развитии. Поэтому Центристская партия этого не допустит", — заверил Корб.