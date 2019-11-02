Мифы о шипованных и ламельных шинах: где правда, а где ложь?

Ламельные шины подходят для преимущественно совершающего поездки по городу автовладельца, но ламельные шины хорошо подходят и для крупных основных шоссе, которые, как правило, хорошо обслуживаются. Шипованные шины могли бы предпочесть все те, кто ездит по дорогам с разным уровнем обслуживания, в том числе по мелким проселочным дорогам, а также те, кто часто ездит в ранние утренние или поздние ночные часы.

Ламельные шины по статистике продаж опередили шипованные

Правда или ложь? Ложь

Ламельные шины покупают все больше, и можно подумать, что однажды они и обгонят шипованные, но сегодня шипованных шин все-таки продают чуть больше, чем ламельных. Поскольку срок службы шин, как правило, дольше, чем год или пара лет, можно утверждать, что по меньшей мере на 60% ездящих зимой по дорогам Эстонии автомобилей стоят шипованные шины.

Шины меняют по две, и новые шины ставят на ведущую ось

Правда или ложь? Ложь

Преимущественно шины меняют комплектом, то есть по четыре, чему способствует то обстоятельство, что преимущественно производители предлагают при покупке четырех шин дополнительную гарантию. В то же время можно менять шины и по две.

В этом случае новый комплект шин следует ставить, вне зависимости от привода, на заднюю ось, где они обеспечивают большую стабильность при маневрировании. Несомненно, при замене только двух шин следует следить, чтобы на обеих осях были шины одинаковой высоты и с одинаковой комбинацией рисунков, в противном случае как нарушены ходовые качества, так и поставлено под угрозу техническое состояние автомобиля.

Срок службы зимних шин — 7 лет или 70 000 километров

Правда или ложь? Полуправда

Нет золотого правила, на основании которого можно сказать, что срок службы зимних шин X лет или Y километров пробега. Срок службы шин зависит как от качества шин, характера шин (мягкий или жесткий состав резины), так и от стиля езды и отъезженных километров.

На автомобиль можно поставить шины с минимальной 3-миллиметровой глубиной рисунка

Правда или ложь? Ложь

Закон позволяет, чтобы глубина рисунка зимних шин была минимально 3 миллиметра, но ясно, что если к зиме поставить на автомобиль шины с 3-миллимеровым рисунком, то к весне на них, очевидно, не будет больше вообще никакого рисунка.

Глубина рисунка шин жизненно важна, потому что влияет на длину тормозного пути. Таким образом, новые шины можно было бы приобретать тогда, когда глубина рисунка становится меньше 5 миллиметров.

Известная торговая марка гарантирует хорошие шины

Правда или ложь? Полуправда