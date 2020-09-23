Международные страховщики отказались работать с судами для "Северного потока — 2"

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I) приняла решение не предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве газопровода ”Северный поток-2” (проектная компания — Nord Stream 2 AG). Это следует из циркуляра, выпущенного от имени всех клубов, входящих в Международную группу. Это решение, как ожидается, еще больше осложнит поиск судов, которые могли бы достроить подводный газопровод.

”Члены [каждого из клубов] должны помнить, что не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в незаконную деятельность и/или деятельность, которая ставит клуб под угрозу нарушения санкций. В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA (”О противодействии противникам США посредством санкций”) и PEESA (”О защите энергетической безопасности Европы”), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам Nord Stream 2 или Turk Stream”, — говорится в документе.

В июне 2020 года сенаторы США внесли в конгресс новый законопроект, который предлагает ввести санкции против компаний, предоставляющих услуги страхования или перестрахования судам, работающим на ”Северном потоке-2”. ”Если этот законопроект будет принят, он будет иметь серьезное влияние на неамериканских судовладельцев, операторов судов и их страховщиков”, — указано в циркуляре.

Оператору проекта известно о решении



Газопровод Turk Stream (”Турецкий поток”) из России в Турцию был официально введен в эксплуатацию в начале 2020 года. Газопровод ”Северный поток-2”, который должен соединить Россию и Германию, еще не достроен — осталось проложить около 6% в исключительной экономической зоне Дании. Строительные работы были остановлены в декабре 2019 года после принятия в конгрессе США закона PEESA, угрожающего санкциями операторам судов, которые участвуют в прокладке труб ”Северного потока-2”.

”Нам известно о рекомендациях Международной группы клубов защиты и возмещения (IG P&I Clubs). Мы не можем комментировать предполагаемые бизнес-решения потенциальных подрядчиков, как и возможные последствия угроз введения США санкций”, — сообщили РБК в пресс-службе проектной компании Nord Stream 2 (принадлежит ”Газпрому” на 100%). Там добавили, что ”защищать европейские компании от незаконных экстратерриториальных санкций должны правительства и Европейская комиссия”.

Формулировка Международной группы носит характер императивной для каждого клуба (”Клуб не будет предоставлять страховое покрытие…”), однако индивидуальным участникам клуба ”настоятельно рекомендуется оценивать и минимизировать риски заключения контрактов с Nord Stream 2 и Turk Stream”, чтобы избежать санкционных рисков. РБК направил запрос в секретариат IG P&I.

Как осуществляется международное страхование судов



Международная группа клубов взаимного страхования — это ассоциация, которая объединяет 13 крупнейших клубов страхования судов (Англии, США, Скандинавии, Японии и т.д.). Членами клуба являются в основном судовладельцы и фрахтователи судов. Они ежегодно делают страховые взносы в фонд клуба, из которого возмещаются расходы судовладельцев в случае возникновения убытков из-за причинения вреда здоровью экипажа, гибели судна, повреждения портовых сооружений, кабелей и т.д.

Главной целью деятельности Международной группы клубов являются распределение страховых рисков на основании пулового соглашения и приобретение перестрахования в международном пуле группы.

Компания Nord Stream 2 никогда не называла конкретных судов, которые могли бы принять участие в достройке газопровода. Министр энергетики России Александр Новак высказывал предположение, что газопровод может достроить трубоукладочное судно ”Академик Черский”. До начала 2020 года оно находилось в эксплуатации ООО ”Газпром флот”, но затем было убрано с его сайта. Услуги по управлению безопасностью судна ”Академику Черскому” с мая 2020 года предоставляет ООО ”Темрюк Транс Марин”, следует из базы данных Equasis.

”Газпром флот” является членом лондонского клуба UK P&I Club, входящего в Международную группу клубов, следует из информации на сайте UK P&I Club. Там, например, застраховано судно ”Академик Голицын”, принадлежащее ”Газпром флоту”. Однако ”Академика Черского” в реестрах клубов взаимного страхования нет. Раньше судно страховала компания СОГАЗ, однако по состоянию на конец июня 2020 года СОГАЗ уже не являлся страховщиком ”Академика Черского”, уточняли РБК в пресс-службе компании.

Клубы Международной группы обеспечивают страхование около 90% мирового тоннажа морских судов, указано на сайте ассоциации. Остальные 10% рынка покрываются несколькими коммерческими страховыми компаниями.

Завершить проект будет еще сложнее



Рекомендации Международной группы в значительной степени осложняют поиск судов, которые смогут работать на прокладке газопровода ”Северный поток-2”, считает источник РБК на страховом рынке, занимающийся морским страхованием (он пожелал остаться неназванным, ссылаясь на чувствительность темы страхования Nord Stream 2). По его словам, любая страна ставит условием доступа в свои припортовые воды страхование ответственности судовладельца. При недоступности страховой/перестраховочной емкости международных клубов суда, которые будут укладывать трубы ”Северного потока-2”, смогут страховать ответственность ”только на весьма ограниченном коммерческом рынке”, говорит собеседник РБК.

По его мнению, условия страхования и перестрахования ответственности, вероятно, прописаны в соглашении по ”Северному потоку-2”. И если там содержится условие по сумме покрытия на несколько миллиардов долларов, то может потребоваться международное перестрахование.

Бюллетень, опубликованный клубами взаимного страхования, иллюстрирует типичный пример осторожного (risk-averse) поведения частных компаний, когда речь идет о санкциях, сказала РБК эксперт по санкциям в Университете Цюриха Мария Шагина. Публикация детально излагает санкционные риски, связанные с применением законов CAATSA/PEESA, а также возможным принятием дополнительного закона PEESCA, в котором содержатся санкции против страховщиков судов для Nord Stream 2. ”Такое поведение частных компаний оправдывает ожидания законодателей США: пока в конгрессе согласовывается законопроект PEESCA, существующий закон CAATSA и его интерпретация Госдепартаментом США будут сдерживать компании от какого-либо участия в проекте”, — сказала она.

Общий политический фон с отравлением Алексея Навального и отчасти из-за протестов в Белоруссии только усугубляет ситуацию, добавляет Шагина. По ее мнению, дискуссии в Германии о возможной остановке Nord Stream 2 ставят под вопрос весь проект. ”Без политической поддержки Берлина многие международные компании дважды подумают, прежде чем предоставлять какие-либо услуги ”Газпрому”, — рассуждает она.