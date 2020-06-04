Международные перевозки эстонских компаний зависят от иностранных рабочих. Альтернатива есть — пусть женщины идут в дальнобойщики!
Генеральный секретарь Эстонской ассоциации международных автоперевозчиков (ERAA) Тойво Кулдкепп сказал Delfi, что часть транспортных компаний использует в качестве водителей в основном иностранных рабочих, так как других вариантов нет.
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