Международные перевозки эстонских компаний зависят от иностранных рабочих. Альтернатива есть — пусть женщины идут в дальнобойщики!

"Что же поделать, если работа идет, а местные не хотят ее делать", — сказал Кулдкепп.

По его словам, среди водителей грузовиков в Эстонии около 1500 иностранных рабочих, в основном из Украины, Белоруссии и Молдавии. Всего грузовиков, выполняющих международные перевозки, около 8000.

Кулдкепп добавил, что одно из возможных решений для уменьшения недостатка рабочей силы — если больше женщин пойдет работать водителями грузовиков. По его словам, ERAA пыталась привлечь больше женщина на работу, но пока безрезультатно.