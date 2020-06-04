04.06.2020, 07:00

Международные перевозки эстонских компаний зависят от иностранных рабочих. Альтернатива есть — пусть женщины идут в дальнобойщики!

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Raskeveokid Põrguvälja liiklussõlmes
Raskeveokid Põrguvälja liiklussõlmesFoto: Ilmar Saabas

Генеральный секретарь Эстонской ассоциации международных автоперевозчиков (ERAA) Тойво Кулдкепп сказал Delfi, что часть транспортных компаний использует в качестве водителей в основном иностранных рабочих, так как других вариантов нет.

"Что же поделать, если работа идет, а местные не хотят ее делать", — сказал Кулдкепп.

По его словам, среди водителей грузовиков в Эстонии около 1500 иностранных рабочих, в основном из Украины, Белоруссии и Молдавии. Всего грузовиков, выполняющих международные перевозки, около 8000.

Кулдкепп добавил, что одно из возможных решений для уменьшения недостатка рабочей силы — если больше женщин пойдет работать водителями грузовиков. По его словам, ERAA пыталась привлечь больше женщина на работу, но пока безрезультатно.

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