Международные перевозки эстонских компаний зависят от иностранных рабочих. Альтернатива есть — пусть женщины идут в дальнобойщики!(5)
Генеральный секретарь Эстонской ассоциации международных автоперевозчиков (ERAA) Тойво Кулдкепп сказал Delfi, что часть транспортных компаний использует в качестве водителей в основном иностранных рабочих, так как других вариантов нет.
Мясников развеял миф о коронавирусе: "Полный бред"
Врач-телеведущая Елена Малышева угодила в грандиозный скандал
Найдено слабое место у коронавируса
Смерть Алиомарова говорит об эпидемии больше, чем статистика