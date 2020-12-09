Международная технологическая компания наймет в Эстонии 165 новых работников

Несмотря на экономический климат, компания TransferWise в 2020 году продолжила расширение: к данному моменту 14 офисов компании обслуживают девять миллионов клиентов по всему миру, офисы TransferWise среди прочего находятся в Таллинне, Лондоне, Сингапуре, Нью-Йорке и Сан-Паулу. Сейчас в TransferWise работает 2200 работников, из которых 900 находятся в Таллинне, и, согласно последним целям найма работников, команда компании за следующие полгода вырастет на треть.

Удаленная работа дома всегда была частью внутренней культуры TransferWise. Но исходя из предпочтений работников и условий пандемии, компания продлила договоренность о возможности работать удаленно в другой стране с 30 до 90 дней. У всех есть возможность поработать три месяца в какой-либо другой стране, для того чтобы, например, провести больше времени со своей семьей, проживающей за границей, или выполнять удаленную работу, открывая для себя новые интересные страны.

”Сегодня мы помогаем девяти миллионам частным и бизнес-клиентам удобно, быстро и дешево совершать международные переводы, но это только начало. Для того чтобы достичь выполнения миссии TransferWise, деньги без границ, нам нужны дополнительные силы в дополнение к существующей команде”, объяснил соучредитель и исполнительный руководитель TransferWise Кристо Кяэрманн.

”Принципы удаленной работы в TransferWise сформированы с учетом нашей международной команды. В 2011 году TransferWise начал работу в трех городах, а на сегодняшний день у нас 14 офисов по всему миру. Работа в рассредоточенных командах всегда было частью нашей ДНК, и мы с радостью адаптируем наш опыт в соответствии с предпочтениями наших трудолюбивых членов команды”, добавил Кяэрманн.

Подробнее с открытыми вакансиями можно ознакомиться на сайте TransferWise.

TransferWise — это международная технологическая компания, миссия которой помочь движению денег в мире наилучшим способом. TransferWise облегчает жизнь и помогает сэкономить всем тем, кому надо отправить деньги заграницу, платить во время путешествий, а также отправлять или получать международные бизнес-платежи.