09.12.2020, 09:44

Международная технологическая компания наймет в Эстонии 165 новых работников


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Kristo Käärmann
TransferWise´i kaasasutaja Kristo Käärmann.Foto: Eero Vabamägi

Международная технологическая компания TransferWise, предлагающая услугу денежных переводов, в течение следующих шести месяцев создаст 750 новых рабочих мест, из которых более чем 150 будут находиться в Таллинне. Найм работников согласуется с экспоненциальным ростом компании, в прошлом финансовом году доход повысился на 70% или до 302,6 миллионов фунтов.

Несмотря на экономический климат, компания TransferWise в 2020 году продолжила расширение: к данному моменту 14 офисов компании обслуживают девять миллионов клиентов по всему миру, офисы TransferWise среди прочего находятся в Таллинне, Лондоне, Сингапуре, Нью-Йорке и Сан-Паулу. Сейчас в TransferWise работает 2200 работников, из которых 900 находятся в Таллинне, и, согласно последним целям найма работников, команда компании за следующие полгода вырастет на треть.

Удаленная работа дома всегда была частью внутренней культуры TransferWise. Но исходя из предпочтений работников и условий пандемии, компания продлила договоренность о возможности работать удаленно в другой стране с 30 до 90 дней. У всех есть возможность поработать три месяца в какой-либо другой стране, для того чтобы, например, провести больше времени со своей семьей, проживающей за границей, или выполнять удаленную работу, открывая для себя новые интересные страны.

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”Сегодня мы помогаем девяти миллионам частным и бизнес-клиентам удобно, быстро и дешево совершать международные переводы, но это только начало. Для того чтобы достичь выполнения миссии TransferWise, деньги без границ, нам нужны дополнительные силы в дополнение к существующей команде”, объяснил соучредитель и исполнительный руководитель TransferWise Кристо Кяэрманн.

”Принципы удаленной работы в TransferWise сформированы с учетом нашей международной команды. В 2011 году TransferWise начал работу в трех городах, а на сегодняшний день у нас 14 офисов по всему миру. Работа в рассредоточенных командах всегда было частью нашей ДНК, и мы с радостью адаптируем наш опыт в соответствии с предпочтениями наших трудолюбивых членов команды”, добавил Кяэрманн.

Подробнее с открытыми вакансиями можно ознакомиться на сайте TransferWise.

TransferWise — это международная технологическая компания, миссия которой помочь движению денег в мире наилучшим способом. TransferWise облегчает жизнь и помогает сэкономить всем тем, кому надо отправить деньги заграницу, платить во время путешествий, а также отправлять или получать международные бизнес-платежи.

Компания TransferWise была основана в 2011 году Тааветом Хинрикусом и Кристо Кяярманном. На сегодняшний день у компании более девяти миллионов клиентов, которые ежемесячно с помощью платформы TransferWise переводят более чем шесть миллиардов фунтов, экономя при этом 1,5 миллиарда фунтов в год.

TransferWise является одной из самых успешных инфотехнологических компаний в мире, которая на сегодняшний день привлекла инвестиции на сумму более миллиарда долларов. В числе инвесторов D1 Capital Partners, Lead Edge, Lone Pine, Vitruvian, IVP, Merian Chrysalis Investment Company Ltd, Andreessen Horowitz, Sir Richard Branson, Valar Ventures и Макс Левчин из PayPal.

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