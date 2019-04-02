Между парламентскими партиями распределили почти 4 млн евро

Приказ о финансировании партий на период с 1 апреля по 31 декабря накануне подписала министр внутренних дел Катри Райк, передает rus.err.ee.

Выделение государственных средств партиям зависит от количества мандатов. У Партии реформ в Рийгикогу нового созыва их 34, поэтому она получит и наиболее крупную дотацию — 1,3 млн евро. Центристы, у которых 26 мандатов, получат чуть больше 1 млн.

У EKRE 19 мандатов. Ей выделят 749 тысяч евро. Isamaa в парламенте представляют 12 депутатов. Ей из бюджета выделят 473 тысячи евро. Меньше всего денег получат соцдемы — 394,5 тысячи евро. У них в парламенте 10 мандатов.

Не прошедшая в Рийгкогу партия "Ээсти 200", набравшая на выборах 4,4% голосов, получит 75 000 евро.