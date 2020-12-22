Между цветочными магазинами разразилась нешуточная война

Об этом написала в социальных сетях член правления магазина Jardin Кайза Моора. Она отметила, что теперь ее магазин расположен по адресу plantarium.ee, а магазин Mileedi — на сайте plantaarium.ee.

”Что происходит, когда захватывают твое коммерческое название или создают домен, схожий с твоим коммерческим именем? Ты (чей домен украли) идешь в комиссию по доменным спорам и, скорее всего, получаешь домен обратно, но все расходы (около 2000-3000) покрываешь тоже ты”, — написала Моора.

После публикации между двумя магазинами разразилась настоящая война. Руководство Mileedi требует удалить публикацию и принести извинения. По их утверждению, домен plantaarium.ee зарегистрирован как часть плана по развитию Mileedi, в рамках которого будет расширена деятельность, связанная с комнатными растениями.

Член правления Mileedi Пеэтер Пыллумяэ отметил, что помимо этого AS Mileedi владеет еще 26 различными доменами. ”Ни один из них не носит название вашего бренда. Непонятно, на каком основании мы должны отдать домен plantaarium.ee”, — написал он в ответе Моора.

Изданию Ärileht Пыллумяэ сказал, что термин plantaarium известен на международном уровне. ”Внутри сферы данный термин используется ежедневно, слово plantaarium мы используем и в своей фирме. Поскольку мы планируем существенное расширение в сфере продаж зеленых растений, то зарегистрировали свободный домен с названием на эстонском plantaarium.ee. AS Mileedi никогда не использовала и не планировала использовать упомянутое в статье коммерческое имя/бренд конкурента "Plantarium by Jardin"”, — заверил Пыллумяэ.