Метан вместо бензина: насколько это выгодно?

Почему метан — главная альтернатива бензину и насколько это может быть выгодно, пишет Autonews.ru.
В эпоху высоких цен на традиционное топливо природный газ (метан) становится наиболее реальной альтернативой привычному бензину и дизелю. Дело в том, что его октановое число составляет 105 единиц, он прекрасно воспламеняется в цилиндрах двигателя и практически не снижает КПД мотора.
Кроме того, метан экологичен и безопасен. Так, выбросы углекислого газа у автомобиля на метане почти в три раза меньше, чем у бензинового, а выбросы азота ниже на 90% по сравнению с дизельными машинами. В выхлопах газового транспорта полностью отсутствуют сажа и соединения серы, что обеспечивает в девять раз меньшую задымленность и загрязнение воздуха.
Что касается безопасности использования метана, то достаточно знать лишь пару важных цифр. Например, нижний предел температуры самовоспламенения метана составляет 650 градусов по Цельсию, в то время как у дизеля она достигает 320, а у бензина — 250 градусов. Природный газ почти в два раза легче воздуха, поэтому при разгерметизации газобаллонного оборудования он сразу улетучивается. Да и вообще, по классификации горючих веществ МЧС по степени чувствительности метан входит в самый безопасный четвертый класс.
Но самое большое преимущество природного газа — это его стоимость. Цена метана — одна из самых низких по сравнению с другими видами топлива для двигателей внутреннего сгорания. Стоимость 1 куб. м газа в среднем по России составляет 16 рублей. Причем кубометр метана эквивалентен по расходу одному литру бензина.
Для хранения природного газа на борту автомобиля установлен баллон объемом 90 л, который вмещает в себя 22 кубических метра метана. Благодаря этому запас хода универсала при полной заправке бензином и природным газом составляет более 1000 км.
Кроме того, сервис ”Яндекс.Такси” уже использует около 3000 машин, работающих на метане. Такси-агрегатор совместно с компанией ”Газпром газомоторное топливо” реализует масштабный проект по переводу на природный газ автомобилей такси в различных регионах нашей страны. Заправка этих машин газом давно не проблема.
Как перевести машину на газ? Наиболее простой способ — это покупка автомобиля уже в заводском газовом исполнении. Но если у вас уже есть машина и она работает на привычном бензине, то ее можно оснастить ГБО. Причем перевод автомобиля на природный газ — не столь сложная и дорогостоящая процедура.
Пожалуй, это главный вопрос, который волнует как простых автомобилистов, которые думают перевести личный транспорт на газомоторное топливо, так и руководителей автопарков компаний, где несут службу десятки или даже сотни машин. Универсальной формулы расчета выгоды не существует, но примерную сумму, которую можно сэкономить при переводе транспорта на метан, все же можно прикинуть.