Метан вместо бензина: насколько это выгодно?

В эпоху высоких цен на традиционное топливо природный газ (метан) становится наиболее реальной альтернативой привычному бензину и дизелю. Дело в том, что его октановое число составляет 105 единиц, он прекрасно воспламеняется в цилиндрах двигателя и практически не снижает КПД мотора.

Кроме того, метан экологичен и безопасен. Так, выбросы углекислого газа у автомобиля на метане почти в три раза меньше, чем у бензинового, а выбросы азота ниже на 90% по сравнению с дизельными машинами. В выхлопах газового транспорта полностью отсутствуют сажа и соединения серы, что обеспечивает в девять раз меньшую задымленность и загрязнение воздуха.

Что касается безопасности использования метана, то достаточно знать лишь пару важных цифр. Например, нижний предел температуры самовоспламенения метана составляет 650 градусов по Цельсию, в то время как у дизеля она достигает 320, а у бензина — 250 градусов. Природный газ почти в два раза легче воздуха, поэтому при разгерметизации газобаллонного оборудования он сразу улетучивается. Да и вообще, по классификации горючих веществ МЧС по степени чувствительности метан входит в самый безопасный четвертый класс.

Но самое большое преимущество природного газа — это его стоимость. Цена метана — одна из самых низких по сравнению с другими видами топлива для двигателей внутреннего сгорания. Стоимость 1 куб. м газа в среднем по России составляет 16 рублей. Причем кубометр метана эквивалентен по расходу одному литру бензина.