Местным самоуправлениям стали поступать государственые пособия на восстановление экономики

”Ходатайства о получении государственной помощи четырех местных самоуправлений — волостей Вяйке-Маарья и Тапа, а также городов Маарду и Локса удовлетворены. Этим самоуправлениям уже выделены средства на поддержку их экономик”, — сказал министр государственного управления Яак Ааб.

Ааб добавил, что большинство городов и волостей проводят с Министерством финансов предварительные консультации относительно предоставления проектов. ”Такие консультации не являются обязательными для местных самоуправлений, однако они помогут упростить процесс подачи ходатайств и быстрее получить финансовую поддержку”, — пояснил он.

Ходатайства о получении инвестиционной поддержки принимаются до 15 ноября. Общая сумма государственной инвестиционной поддержки для местных самоуправлений составит 70 млн евро. Поддержка предусмотрена для новых объектов, финансирование которых не запланировано в бюджете этого года. Местные самоуправления могут использовать выделенные средства для строительства, сноса или ремонта сооружений, проведения коммуникаций или приобретения новой мебели.

”Призываем и остальные местные самоуправления подавать ходатайства о получении государственной поддержки, поскольку благодаря этой мере помощи будет возможно как оживить местную предпринимательскую среду, так и обеспечить людей работой. Это существенная помощь для самоуправлений, чтобы преодолеть последствия вызванного пандемией кризиса”, — отметил Ааб.

Минимальная сумма поддержки составляет 20 000 евро на проект, количество проектов, нуждающихся в поддержке, не ограничено. Однако установлена максимальная сумма поддержки самоуправлений, для ее использования самоуправления должны предоставить министерству список проектов.

Средства на счет местных самоуправлений будут поступать после того, как между самоуправлением и выполняющими работы предприятиями будут заключены договоры. Договоры должны быть подписаны не позднее середины декабря, чтобы Министерство финансов успело сделать денежные переводы до конца этого года. Использовать средства самоуправления должны до конца 2021 года.