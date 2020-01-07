Merko выиграло подряд на строительство самого крупного в странах Балтии дата-центра

По словам Керта Эверта, руководителя компании MCF Group Estonia, строящей дата-центр, строительство начнётся сразу и, согласно плану, завершится во втором квартале 2021 года. ”Мы имеем дело с первым хранилищем данных в Эстонии, всё развитие которого составлено специально и исключительно исходя из требований, предъявляемых к строительству дата-центров”, — сказал Эверт.

”В конкурсе на строительный подряд участвовали три крупные строительные компании, предложение Merko было лучшим по соотношению цены и качества. Кроме того, Merko продемонстрировало высокую компетентность в схожей области, особенно по части технологии. У Merko также было чёткое видение реализации проекта”, — сказал Эверт.

Вельо Вийтманн, член правления Merko Ehitus Eesti, сказал, что это сложный и масштабный строительный проект. ”Через весь проект красной нитью будет проходить требование высочайшего уровня безопасности, для обеспечения которого будут установлены как физические, так и электронные барьеры, и будет соблюдаться соответствие стандарту ISKE, являющемуся трехуровневым эталонным комплексом мер по обеспечению безопасности информационных систем Эстонского государства. Ничего подобного в Эстонии ещё не строилось”, — подчеркнул Вийтманн особенности проекта.