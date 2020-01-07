07.01.2020, 13:43

Merko выиграло подряд на строительство самого крупного в странах Балтии дата-центра

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Merko выиграло подряд на строительство самого крупного в странах Балтии дата-центра
Merko

Merko Ehitus Eesti выиграло подряд на сумму около десяти миллионов евро на строительство первого этапа самого крупного в странах Балтии дата-центра MCF, который будет возведен в Сауэ. Кроме того, MCF инвестирует в строительство отдельных частей первого здания еще 20 миллионов евро.

По словам Керта Эверта, руководителя компании MCF Group Estonia, строящей дата-центр, строительство начнётся сразу и, согласно плану, завершится во втором квартале 2021 года. ”Мы имеем дело с первым хранилищем данных в Эстонии, всё развитие которого составлено специально и исключительно исходя из требований, предъявляемых к строительству дата-центров”, — сказал Эверт.

”В конкурсе на строительный подряд участвовали три крупные строительные компании, предложение Merko было лучшим по соотношению цены и качества. Кроме того, Merko продемонстрировало высокую компетентность в схожей области, особенно по части технологии. У Merko также было чёткое видение реализации проекта”, — сказал Эверт.

Вельо Вийтманн, член правления Merko Ehitus Eesti, сказал, что это сложный и масштабный строительный проект. ”Через весь проект красной нитью будет проходить требование высочайшего уровня безопасности, для обеспечения которого будут установлены как физические, так и электронные барьеры, и будет соблюдаться соответствие стандарту ISKE, являющемуся трехуровневым эталонным комплексом мер по обеспечению безопасности информационных систем Эстонского государства. Ничего подобного в Эстонии ещё не строилось”, — подчеркнул Вийтманн особенности проекта.

По словам Керта Эверта, руководителя MCF, строящийся в Сауэ дата-центр будет первым в своём роде в Эстонии — все управление строительством и развитием этого дата-центра соответствует стандарту ISO. ”Параллельно со строительными работами, которые будет осуществлять Merko, другие наши партнёры будут заниматься поставками специфических частей дата-центра, стоимость которых будет в два раза больше стоимости самого строительства”, — сказал Эверт.

Первый этап дата-центра включает трехэтажное здание площадью 14 500 квадратных метров. Архитектор: Мари Каллас. Конструктор: Холгер Карема.

Проект дата-центра был инициирован в 2015 году известными и обладающими большим опытом частными инвесторами из Эстонии и Финляндии. Проект достиг нынешнего этапа в частности благодаря поддержке, которую ему в числе прочих оказывают Министерство экономики и коммуникаций, EAS и ещё с десяток учреждений общественного и частного сектора.

Площадь зданий дата-центра, который в несколько этапов будет построен на границе волостей Сауэ и Харку, составит 14 000–35 000 квадратных метров, на которых можно будет разместить 1000+ аппаратных шкафов с 40 000 серверов. Мощность центра данных составит 20+ мегаватт, и обеспечивать её будут две независимые 110-киловатные линии электропередач, а также дополнительно дизельные генераторы с запасом топлива на 72 часа работы.

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