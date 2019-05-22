Мэрия Таллинна: долги сокращаются, итоги года — положительные

Долговое бремя консолидированной столицы в нетто-выражении уменьшилось за год с 28,2% до 21% от доходов по основной деятельности, а собственно города — уменьшилось с 32% до 27,8%.

При этом, как отметил мэр Таллинна Михаил Кылварт, допустимое бремя составляет 60%. В абсолютных цифрах долги группы составили 190 миллионов евро, из которых на город приходятся 185 миллионов. Объем баланса консолидированной группы на конец года составил 1,6 миллиарда евро, а нетто-имущества — 1,2 миллиарда. Доходы от деятельности в минувшем году равнялись 938 миллионам евро, расходы на деятельность — 851 миллиону евро. Итого, положительное сальдо по городу составило 60 миллионов, а по консолидированной группе — 89 миллионов евро.

Аудит подтвердил, что финансовая отчетность города достоверна, правильно и справедливо отражает его финансовое состояние.Лишь несколько недель назад международное рейтинговое агентство "Fitch Ratings" повысило рейтинг Таллнна с учетом хорошего состояния и надежности городских финансов до равного с Эстонией как государства уровня „AA-” . Как подчеркнул мэр, в обоснование агентство привело высококвалифицированное управление финансами и перспективную бюджетную политику.