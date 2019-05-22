Мэрия Таллинна: долги сокращаются, итоги года — положительные

Консолидированный отчет Таллинна за 2018 хозяйственный год свидетельствует, что минувший год был для города успешным — бремя долгов сократилось, итог года — положительный.
Долговое бремя консолидированной столицы в нетто-выражении уменьшилось за год с 28,2% до 21% от доходов по основной деятельности, а собственно города — уменьшилось с 32% до 27,8%.
При этом, как отметил мэр Таллинна Михаил Кылварт, допустимое бремя составляет 60%. В абсолютных цифрах долги группы составили 190 миллионов евро, из которых на город приходятся 185 миллионов. Объем баланса консолидированной группы на конец года составил 1,6 миллиарда евро, а нетто-имущества — 1,2 миллиарда. Доходы от деятельности в минувшем году равнялись 938 миллионам евро, расходы на деятельность — 851 миллиону евро. Итого, положительное сальдо по городу составило 60 миллионов, а по консолидированной группе — 89 миллионов евро.
Аудит подтвердил, что финансовая отчетность города достоверна, правильно и справедливо отражает его финансовое состояние.Лишь несколько недель назад международное рейтинговое агентство "Fitch Ratings" повысило рейтинг Таллнна с учетом хорошего состояния и надежности городских финансов до равного с Эстонией как государства уровня „AA-” . Как подчеркнул мэр, в обоснование агентство привело высококвалифицированное управление финансами и перспективную бюджетную политику.
В консолидированную группу города Таллинна входят 23 учреждения и подведомственные им еще 249 учреждений, а также 9 коммерческих товариществ с решающим влиянием города, 12 целевых учреждений и 1 некоммерческое товарищество. Всего город выступает работодателем более чем 19 тысяч человек, средняя зарплата которых составляет 1330 евро в месяц, при этом почти половина всех работников — около 9 тысяч человек заняты в сфере образования (школах, школах по интересам и детских садах). Средняя зарплата учителей в школах города составила 1611 евро. В официальных учреждениях столицы числятся 1445 служащих, что составляет всего 7,6% от численности всех работников группы.
"2018 год стал для города, его предприятий и целевых учреждений результативным, — сказал Михаил Кылварт. — Хочу напомнить некоторые основные наши дела в минувшем году. Так, было завершено создание транспортной развязки в Хааберсти, обошедшееся городу в 16,1 миллиона евро. Реконструированы были улицы Гонсиори и Вана-Пирита. За 4,3 миллиона евро совершенно преобразился парк Таммсааре. Парк общественного транспорта пополнился совершенно новым подвижным составом и ретротрамваями, привлекающими особое внимание. Было завершено строительство Мустамяэского медицинского центра .
Полностью обновлена Пяэскюлаская школа, Французский лицей получил спортивный корпус, что обошлось соответственно в 7,3 и 2,8 миллиона евро. Город приобрел спортивный корпус для Английского колледжа, появились пристройки к Козескому детсаду в Пирита и Паэской гимназии. В больших, чем ранее, объемах велся ремонт внутриквартальных проездов, перекрестков, мостов и виадуков, остановок и рядов для движения общественного транспорта".
В минувшем году начались работы на многих крупных объектах, например, капитальная реконструкция Немецкой гимназии и гимназии "Арте", центра культуры "Сальме", реконструкция застройки квартала Таллинского городского театра, проектирование комплекса Таллинской больницы, строительство улицы Рейди, обновление структуры Певческого поля и пр.