Мера по компенсации зарплаты продлена на месяц. Но требования ужесточились

”Компенсация по зарплате, введенная как мера смягчения влияния кризиса, позволяла работодателям с марта ходатайствовать о пособии на выплату зарплат работникам. Она позволила сохранить рабочие места и доходы людей, а также улучшила ситуацию предприятий, попавших во время кризиса в трудную ситуацию. Мы должны прилагать усилия, чтобы помочь трудящимся и предприятиям пережить трудные времена, и восстановить экономику”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

”Поэтому мы сочли необходимым продлить действие данного инструмента помощи до конца июня, чтобы необходимая помощь была доступна и в начале лета, после завершения чрезвычайного положения”, — добавил премьер-министр.

Министр социальных дел Танель Кийк сказал, что считает важной поддержку трудящихся и работодателей, важно избегать масштабных сокращений, поскольку последующий новых набор рабочей силы будет более сложным, а обучение — затратным. ”Мы должны считаться с тем, что число ходатайствующих может вырасти, и хотим, чтобы возможность ходатайствовать о компенсации была в первую очередь у тех работодателей, чье положение наиболее тяжелое. Для продления срока действия финансового инструмента правительство решило в дополнение к средствам Кассы страхования от безработицы выделить еще 36 миллионов евро из правительственного резерва”, — сказал Кийк.

В соответствии с предложением, планируется сузить критерии компенсации по зарплате: если раньше требовалось, чтобы оборот предприятия упал на 30 процентов, то, по новому предложению, падение должно составить как минимум 50 процентов. Если раньше работодатель должен был сократить зарплату или нагрузку работников как минимум на 30 процентов, то теперь таких сотрудников должно быть не меньше половины или же объем работы должен упасть как минимум наполовину.

Сократится также верхний предел компенсации — с прежних 1000 евро до 800. Планируется сократить и долю компенсации с 70% до 50, это означает, что, если раньше работник мог получить компенсацию в объеме до 70 процентов зарплаты (до 1000 евро), то теперь он сможет получить до 50% зарплаты, но не более 800 евро. Прежним останется объем самофинансирования работодателя, который и раньше составлял не менее 150 евро.