Меньше бюрократии: новый закон упростит жизнь эстонских стартапов
Сегодня в парламенте прошел первое чтение законопроект, направленный на уменьшение бюрократии для стартапов.
Сегодня в парламенте прошел первое чтение законопроект, направленный на уменьшение бюрократии для стартапов.
Сейчас для привлечения инвестиций все совладельцы фирмы и представители инвестора обязаны явиться к нотариусу в одно и то же время. Это непросто, особенно если в качестве инвестора выступает иностранный венчурный фонд или же у предприятия много совладельцев.
Изменение в законе сделает нотариальное заверение сделки добровольным для совладельцев фирм, а для привлечения инвесторов достаточно будет решения всех остальных собственников.
От правовой комиссии с докладом перед парламентом выступил Андрей Коробейник. Он отметил, что действующие в Эстонии банки тормозят конкурентоспособность страны, поскольку не позволяют открывать счета зарубежным инвесторам. По этой причине многие успешные эстонские стартапы вынуждены менять свою юрисдикцию и переезжать в страну инвестора – например, в Великобританию или США. Это отрицательно сказывается как на суммах налоговых поступлений, так и на имидже страны. Данная инициатива частично исправит ситуацию – иностранные инвесторы больше не будут должны открывать счета в местных банках и утверждать сделки у нотариусов в Эстонии.
Сейчас в рассмотрении осталось два законопроекта – один от правовой комиссии, другой – от правительства. Оба законопроекта прошли первое чтение, компромиссный вариант между двумя законопроектами будет искать правовая комиссия между первым и вторым чтением.
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