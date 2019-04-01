Мелкие предприниматели могут ходатайствовать о субсидии на участие в зарубежных ярмарках

Таллинский департамент предпринимательства начал прием ходатайств о субсидиях на участие в зарубежных ярмарках, что должно способствовать росту конкурентоспособности предпринимателей города и увеличению их экспортного потенциала, сообщает Раэпресс.
Субсидия предоставляется производствам или оказывающим услуги предприятиям столицы, проработавшим не менее года, представившим отчет хотя бы за один хозяйственный год, годовой оборот которых находится в пределах от 20 до 200 тысяч евро.
Предприятия с большим оборотом могут ходатайствовать о субсидии Целевого учреждения развития предпринимательства. Размер субсидии — 8 тысяч евро в течение календарного года. Субсидия предоставляется в пределах 80% от затрат, признанных заслуживающими субсидирования, к которым относятся прямые выплаты организаторам ярмарки. Субсидия не представляется на покрытие расходов по проезду, размещению, оформлению стенда, транспортировке экспонатов и оплату таможенных пошлин.
До сих пор субсидия города на эти цели не превышала 1000 евро в год.