Мелкие предприниматели могут ходатайствовать о субсидии на участие в зарубежных ярмарках

Субсидия предоставляется производствам или оказывающим услуги предприятиям столицы, проработавшим не менее года, представившим отчет хотя бы за один хозяйственный год, годовой оборот которых находится в пределах от 20 до 200 тысяч евро.

Предприятия с большим оборотом могут ходатайствовать о субсидии Целевого учреждения развития предпринимательства. Размер субсидии — 8 тысяч евро в течение календарного года. Субсидия предоставляется в пределах 80% от затрат, признанных заслуживающими субсидирования, к которым относятся прямые выплаты организаторам ярмарки. Субсидия не представляется на покрытие расходов по проезду, размещению, оформлению стенда, транспортировке экспонатов и оплату таможенных пошлин.

До сих пор субсидия города на эти цели не превышала 1000 евро в год.

Ходатайство следует представлять не позднее, чем за 30 дней до начала ярмарки. Порядок представления субсидий мелким предпринимателям приводится на сайте: https://www.riigiteataja.ee/akt/427032019024