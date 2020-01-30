Мельдер: пенсионная реформа — это возможность обеспечить достойную старость

После вступления в силу закона у людей появится возможность самим принимать решение, делать ли взносы во вторую пенсионную ступень. Помимо накоплений средств в пенсионных фондах, появился возможность откладывать средства на инвестиционный счет. Также у тех, кто был присоединен ко второй пенсионной ступени, будет возможность забрать свои накопления на определенных условиях. По достижению пенсионного возраста каждый сам сможет решить, каким образом использовать накопленные средства.

По словам председателя парламентской комиссии по социальным делам Тыниса Мельдера, сегодняшнюю пенсионную систему, где в течение 17 лет не было никаких изменений, нельзя считать удачной. ”До сих пор вторая ступень себя не оправдала из-за высоких административных расходов и низкой доходности пенсионных фондов. Поэтому пенсионная реформа — это не разрушение пенсионной системы, как утверждают оппозиционные политики, а создание новых возможностей для людей обеспечить себе достойную пенсию”, — сказал Мельдер, добавив, что государство не делает предписаний и окончательное решение — забрать ли накопления или продолжить их делать — принимают люди сами.

”При этом пенсионная реформа заставит администраторов пенсионного фонда работать более интенсивно, поскольку при появлении новых возможностей для инвестирования возрастает и конкуренция на рынке. Поэтому можно говорить о том, что пенсионная реформа повлечет за собой большую доходность пенсионных фондов, что, в свою очередь, в будущем обеспечит более высокие пенсии”, — сказал Мельдер.