Медиаконцерн Ekspress Grupp заработал в прошлом году 1,4 млн евро прибыли
Ведущий медиаконцерн стран Балтии Ekspress Grupp в 2019 году нарастил прибыль с продаж и заработал в общей сложности 1,4 млн евро чистой прибыли.
Ведущий медиаконцерн стран Балтии Ekspress Grupp в 2019 году нарастил прибыль с продаж и заработал в общей сложности 1,4 млн евро чистой прибыли.
В четвертом квартале прошлого года доходы от продаж Ekspress Grupp составили 21,7 млн евро, а за весь 2019 года — в общей сложности 75,3 млн евро.
Доходы предприятия в четвертом квартале выросли на 11% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Большая часть роста пришлась на доходы от дигитальных услуг, который по сравнению с предыдущим периодом предыдущего года составили 22%.
К концу декабря дигитальные доходы составляли 60% от всего дохода от продаж медиасегмента концерна.
Руководство Ekspress Grupp предлагает не распределять прибыль за прошлый экономический год и сосредоточиться на увеличении инвестиций в дигитальное направление своей коммерческой деятельности.
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