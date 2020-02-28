Медиаконцерн Ekspress Grupp заработал в прошлом году 1,4 млн евро прибыли

В четвертом квартале прошлого года доходы от продаж Ekspress Grupp составили 21,7 млн евро, а за весь 2019 года — в общей сложности 75,3 млн евро.

Доходы предприятия в четвертом квартале выросли на 11% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Большая часть роста пришлась на доходы от дигитальных услуг, который по сравнению с предыдущим периодом предыдущего года составили 22%.

К концу декабря дигитальные доходы составляли 60% от всего дохода от продаж медиасегмента концерна.

Руководство Ekspress Grupp предлагает не распределять прибыль за прошлый экономический год и сосредоточиться на увеличении инвестиций в дигитальное направление своей коммерческой деятельности.

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