Мебельный завод в Копли закрывается и переезжает в Латвию, Польшу и Украину. Сотни человек будут сокращены(3)
Расположенный в Копли завод по производству мебели Fleming закрывает двери и переводит производство в Латвию, Польшу и Украину.
Расположенный в Копли завод по производству мебели Fleming закрывает двери и переводит производство в Латвию, Польшу и Украину.
По словам директора Fleming OÜ Лоррейн МакМахон, основная причина — нехватка рабочей силы. Уведомление о сокращении получили 213 человек.
”Основная причина, по которой мы закрываем производство в Таллинне, — это трудности с поиском новых работников. Привлечение иностранной рабочей силы у нас не окупается, потому что по закону мы должны платить им как минимум среднюю по Эстонии зарплату. Наше производство требует много человеческих ресурсов, поэтому закупать рабочую силу за пределами ЕС для нас очень затратно”, — отметила она.
Большая часть сокращаемых работников — швеи. Завод проработал в Таллинне 25 лет.
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