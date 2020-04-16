Мебельный завод в Йыгева начал производить средства индивидуальной защиты и ищет швей

По словам исполнительного директора Softcom Прийта Петтая, заказы на мягкую мебель прекратились почти сразу, как объявили чрезвычайное положение. В то же время руководитель чрезвычайного положения и премьер-министр Юри Ратас призвал начать изготавливать необходимое в кризисной ситуации, в том числе средства индивидуальной защиты.

В Softcom, где есть позволяющая вырезать детали из ткани резальная машина, а также швейные машины и оверлоки, решили принять вызов. Первые образцы товаров были готовы за несколько дней.

К настоящему времени заказчики в лице домов по уходу, больниц, стоматологических кабинетов, тюрем и других учреждений найдены и производство идет. В ассортименте приблизительно 15 артикулов: комбинезоны, защита для ног, шапочки, манжеты, фартуки и т.д. В соответствии с потребностями клиентов наименований, безусловно, еще прибавится.

В области средств индивидуальной защиты самым большим дефицитом стали защитные маски. Softcom вот-вот будет готов производить и их. На будущей неделе должна прибыть на самолете производственная линия для масок, при помощи которой можно производить 4 млн масок в месяц. Производство масок будет полностью автоматизировано: оператор линии вводит материалы и следит, чтобы процесс проходил без сбоев, а готовые маски идут прямо в коробку без вмешательства руки человека.

Заказ эстонского государства на 400 000 масок уже есть, но представитель Softcom верит, что он, безусловно, не будет последним. "В ближайшее время также есть надежда получить евросертификат на маски".

Подходящего для пошива средств индивидуальной защиты материала в Softcom немного было, но его также пришлось начать искать на оптовых складах. Столько, сколько возможно, в Softcom направили шить средства индивидуальной защиты своих людей, но посадить за швейную машину или оверлок плотников все-таки невозможно. Поэтому фирме для выполнения больших заказов дополнительно нужны люди с навыками шитья. Желающие устроиться на работу могут связаться по адресу priit@softcom.ee.

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