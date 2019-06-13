McDonald’s сообщил о рекордном числе посетителей в Эстонии

McDonald’s инвестировал в Эстонии значительные 772 тысячи евро в модернизацию, в рамках которой был реконструирован ресторан McDonald’s в Нарве. В 2018 году была завершена модернизация всех ресторанов McDonald's в Эстонии.

В 2018 году прибыль ресторанов McDonald’s в Эстонии увеличилась на 29 процентов по сравнению с прошлым годом, составив в итоге 2,1 миллиона евро.

”Мы успешно завершили модернизацию и реконструкцию ресторанов, чтобы обеспечить нашим посетителям лучший опыт. Наряду с совершенствованием ресторанной среды наши посетители также оценят интересные обновления в меню. К примеру, в прошлом году мы пополнили меню гамбургером для гурманов, созданным в сотрудничестве с эстонским поваром Харди Нурмис. Подтверждением тому, что посетители поддерживают наши инновации, является тот факт, что в прошлом году мы вновь побили рекорд по количеству посетителей — рестораны McDonald’s обслужили в Эстонии 3,8 миллиона посетителей”, — сказал исполнительный директор ресторанов McDonald’s в странах Балтии Владимир Яневский.