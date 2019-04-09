McDonald's призывает посетителей отказаться от пластиковых трубочек

В результате тестового периода, который продлится до конца мая, предприятие надеется начать ограничивать использование трубочек во всех ресторанах McDonald’s Эстонии начиная с июня.

По словам Владимира Яневского, исполнительного директора McDonald’s в Прибалтике, желанием сети ресторанов является найти экологически рациональные альтернативы пластиковым трубочкам.

”Поскольку ответственный образ жизни и употребление стало критической темой во всем мире, то мы также работаем для того, чтобы найти экологические решения, которые мы могли бы использовать в ресторанах McDonald’s. Сделать использование пластиковых трубочек добровольным — лишь первый шаг, с которым мы приближаемся к уменьшению использования одноразового пластика”, — говорит он.

Благодаря инициативе по уменьшению использования трубочек McDonald’s хочет изменить привычки потребления посетителей, поощряя их пить прохладительные напитки без трубочек. Другие напитки, например, молочные коктейли, поначалу и дальше будут подавать вместе с трубочкой.

”Тестовый период продлиться 45 дней, и мы надеемся, что посетители отреагируют на него положительно. Мы верим, что вместе с посетителями ресторанов McDonald’s мы значительно уменьшим использование пластика в наших ресторанах”, — добавил Владимир Яневский.