McDonald’s примет на работу в Эстонии более 150 человек

Этим летом McDonald's планирует нанять более 150 новых сотрудников для дальнейшего развития собственной сети ресторанов и предоставления клиентам более широкого спектра услуг. Программа подбора персонала направлена в первую очередь на молодых людей, для которых летняя работа в ресторане McDonald's может стать первым шагом на пути к карьере и важной отправной точкой для личного развития.
Из 565 работников ресторанов McDonald’s около 70 процентов составляют сотрудники моложе 24 лет, поэтому организацией и управлением работы во всех десяти эстонских ресторанах занимается довольно молодой коллектив. Средний возраст работников ресторанов составляет 22 года, руководителей ресторанов — 33 года. Для многих из них именно McDonald's стал первым рабочим местом.
”Современный мир формируется личностями, талантами и образцами для подражания. Несмотря на то, что наличие предыдущего опыта работы по-прежнему является ценностью на рынке труда, это больше не основной критерий для получения работы. Люди учатся и получают новые знания каждый день, не только в школе. Цель McDonald’s том, чтобы предоставить людям, особенно молодежи, платформу для развития карьеры, где они могут использовать имеющиеся у них навыки и проверить свои знания, быстро получить трудовой опыт и развить новые навыки, которые помогут им в дальнейшем по мере развития карьеры. И именно думая о возможностях продвижения по карьерной лестнице, мы предлагаем ряд необходимых программ обучения и даем нашим новым сотрудникам полное понимание мира труда”, — сказала директор по управлению персоналом и обучению McDonald’s в странах Балтии Элина Ашчука.
В отличие от многих других мест работы первого уровня, McDonald’s предлагает молодым людям уникальный и гибкий график работы, который позволяет выбирать время работы в соответствии с расписанием лекций в вузе и объединять практический опыт с учебой. McDonald’s предлагает также широкие возможности работать на неполную ставку — уже сейчас более 75 процентов работников работают с неполной занятостью.
”Помимо карьерного развития, для работников важна внутренняя культура на предприятии, а также приятная и современная рабочая среда. В последние три года McDonald's модернизировал все рестораны в Эстонии, введя ряд инноваций и более плавную организацию работы, чтобы обеспечить более современную и удобную среду как для наших гостей, так и для работников”, — добавила Элина Ашчука.
В 2019 году McDonald’s планирует инвестировать более 240 тысяч евро в развитие работников, обучение и мотивационные программы, с целью улучшения навыков работников и обеспечения преемственности команды на предприятии.