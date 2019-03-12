McDonald’s примет на работу в Эстонии более 150 человек

Из 565 работников ресторанов McDonald’s около 70 процентов составляют сотрудники моложе 24 лет, поэтому организацией и управлением работы во всех десяти эстонских ресторанах занимается довольно молодой коллектив. Средний возраст работников ресторанов составляет 22 года, руководителей ресторанов — 33 года. Для многих из них именно McDonald's стал первым рабочим местом.

”Современный мир формируется личностями, талантами и образцами для подражания. Несмотря на то, что наличие предыдущего опыта работы по-прежнему является ценностью на рынке труда, это больше не основной критерий для получения работы. Люди учатся и получают новые знания каждый день, не только в школе. Цель McDonald’s том, чтобы предоставить людям, особенно молодежи, платформу для развития карьеры, где они могут использовать имеющиеся у них навыки и проверить свои знания, быстро получить трудовой опыт и развить новые навыки, которые помогут им в дальнейшем по мере развития карьеры. И именно думая о возможностях продвижения по карьерной лестнице, мы предлагаем ряд необходимых программ обучения и даем нашим новым сотрудникам полное понимание мира труда”, — сказала директор по управлению персоналом и обучению McDonald’s в странах Балтии Элина Ашчука.