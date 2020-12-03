McDonaldʼs изменил рецепт своих бургеров

По новым правилам, котлеты для бургеров жарят на гриле небольшими партиями, а лук к ним добавляют сразу на этапе обжарки. Сыр чеддер по новой технологии добавляют в бургер при определенной температуре (при какой, не уточняется), чтобы ”ломтик идеально расплавился на горячей котлете”, цитирует агентство ”Прайм” заявление McDonaldʼs.

Компания также изменила размеры булочек ради оптимального соотношения с котлетой и стала добавлять в ”Биг Мак” больше одноименного соуса, ”чтобы он равномерно распределялся по всей булочке”. Помимо этого McDonaldʼs изменил процедуру хранения продуктов — теперь ингредиенты для бургеров подают на кухню чаще и меньшими партиями.

В ресторанах сети в России начнут готовить бургеры по обновленной процедуре уже в начале декабря. Стоимость бургеров останется той же.