McDonaldʼs изменил рецепт своих бургеров

Сеть ресторанов быстрого питания McDonaldʼs изменила процедуру приготовления мяса и булочек для своих бургеров, а также процесс их сборки. Компания пошла на изменения после опроса посетителей своих ресторанов по всему миру.
По новым правилам, котлеты для бургеров жарят на гриле небольшими партиями, а лук к ним добавляют сразу на этапе обжарки. Сыр чеддер по новой технологии добавляют в бургер при определенной температуре (при какой, не уточняется), чтобы ”ломтик идеально расплавился на горячей котлете”, цитирует агентство ”Прайм” заявление McDonaldʼs.
Компания также изменила размеры булочек ради оптимального соотношения с котлетой и стала добавлять в ”Биг Мак” больше одноименного соуса, ”чтобы он равномерно распределялся по всей булочке”. Помимо этого McDonaldʼs изменил процедуру хранения продуктов — теперь ингредиенты для бургеров подают на кухню чаще и меньшими партиями.
В ресторанах сети в России начнут готовить бургеры по обновленной процедуре уже в начале декабря. Стоимость бургеров останется той же.
Мальчик-гений, предсказавший вспышку КОВИД: новое пророчество
Многие не заболевают на КОВИД вообще: иммунолог назвал причину
Реакция Хабиба на смерть Марадоны
Неожиданная «правда о сovid-19» от беглого вирусолога